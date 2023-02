Emsdetten

Drei Abende Jazz vom Feinsten mit hochkarätigen Jazz-Virtuosen von unterschiedlichster Qualität, zudem war für jeden Geschmack etwas dabei. Dies sind die Zutaten, die auch in der 24. Auflage des „Emskult goes Jazz“-Festivals am Wochenende das verwöhnte Publikum wieder begeistern konnten. mehr...

ev-online.de