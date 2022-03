Emsdetten

EMSDETTEN. An zwei Markttagen warben die Vertretungen der Wilhelmschule und des Martinums um Spenden für die Menschen in der Ukraine und die Flüchtenden. Es konnten selbstgestaltete, individuelle Friedenstauben, Schleifen in den ukrainischen Landesfarben und am Samstag sogar Kuchen und Waffeln mehr...

