Emsdetten

Goldene Kronen, goldene Sterne und edle Gewänder samt ihrer Trägerinnen und Träger versammelten sich am Freitagnachmittag in der Pfarrkirche St. Pankratius zum Aussendungsgottesdienst der diesjährigen Sternsingeraktion. Über 80 Kinder und Jugendliche aus allen Gemeindeteilen der Pfarrei machen sich in diesen mehr...

