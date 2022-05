Emsdetten

„Auch auf die Gefahr hin, dass ich für zu viel Lob wieder getadelt werde“, hob der Grünen-Fraktionssprecher Christian Sorge mit Verweis auf einen Kommentar in der Emsdettener Volkszeitung an, „es ist beeindruckend, was ihr Team im Rathaus für Emsdetten und mehr...

ev-online.de