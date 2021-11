Emsdetten

45 Minuten. Das ist schon sportlich, für eine Gedenkfeier zum Volkstrauertag. Aber so ist das nunmal, in Zeiten der Pandemie. „Wir haben das Programm auf ein Minimum komprimiert“, erklärt Bürgermeister Oliver Kellner am Sonntag vor Ort im Bürgersaal. Und bei mehr...

ev-online.de