Emsdetten

In die Welt der Märchen aus dem hohen Norden Europas entführte Märchenerzählerin Barbara Tillmann ihr Publikum am Dienstagabend im Gemeindehaus der evangelischen Gustav-Adolf-Kirche. In Anbetracht der dunklen Jahreszeit spielte Kerzenlicht bei der Veranstaltung mit 35 Zuschauerinnen und Zuschauer eine große mehr...

ev-online.de