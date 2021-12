Emsdetten

Nach 41 Dienstjahren ist zum Jahreswechsel Schluss für den Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht Hamm. Der gebürtige Emsdettener Hermann Greving geht dann in den Ruhestand. Gudrun Schäpers, Präsidentin des Oberlandesgerichts Hamm, überreichte ihm nun die Urkunde zur Versetzung in den Ruhestand. mehr...

ev-online.de