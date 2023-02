Emsdetten

Zur großen Kinderkarnevalsparty am Samstagnachmittag hatte die Kolpingsfamilie den Narrennachwuchs in das Kolpinghaus eingeladen. Das Vorbereitungsteam aus Darleen Westkemper, Johanna Westkamp und Michelle Möller hatte auch in diesem Jahr wieder ganze Arbeit geleistet und ein tolles abwechselungsreiches Programm zusammengestellt, bei mehr...

ev-online.de