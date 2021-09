Emsdetten

Die IG Metall ruft zu Warnstreiks im Schlosserhandwerk auf. In Emsdetten sind die Beschäftigten der Firmen Feldhaus GmbH, Jürgens Maschinenbau GmbH und Jürgens Gießerei am Freitag, 1. Oktober, zu Warnstreiks aufgerufen, wie die IG Metall in einer Pressemitteilung mehr...

