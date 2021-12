Emsdetten

Am Wochenende machten Unbekannte halb Emsdetten unsicher und hinterließen Spuren von Vandalismus. Offenbar richteten sich ihre Attacken gegen alles, was mit Weihnachten zu tun hat. Ziel der Zerstörungen waren Vorgärten und Dekogegenstände an den Häusern, die im Schutz der Dunkelheit mehr...

ev-online.de