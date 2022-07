Emsdetten

Es erinnert ein bisschen an die Weihnachtsbäckerei. Wenn die Naschkätzchen den Plätzchenteig durch den Fleischwolf drehen und am Ende die Küche nach frischem Spritzgebäck duftet. Im ehemaligen Hofladen auf Hilberts Hof in Isendorf riecht es nicht nach Weihnachtsgebäck, sondern nach mehr...

ev-online.de