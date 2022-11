Emsdetten

Auch das gab´s schon: Streifenwageneinsätze in der Nacht der lebenden Kürbisse und frechen Monster. Dagegen war´s Halloween in der Nacht auf Dienstag wirklich ruhig in der Emsstadt. Sagt zumindest die Polizei. „Wir haben in Zusammenhang mit Halloween keine einzige Sachbeschädigung mehr...

ev-online.de