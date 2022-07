Emsdetten

Erwin Sestendrup ist ein Mann voller Lebensfreude. Der 80-Jährige war in seinem beruflichen Leben mit einer eigenen Bekleidungsfirma in Gronau sehr aktiv. Eine Pumpschwäche seines Herzens schränkte den vitalen Borghorster später ein, immer wieder sammelte sich dadurch Wasser in der mehr...

ev-online.de