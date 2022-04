Emsdetten

Alles rund um das Thema Älterwerden kam am Samstag in Stroetmanns Fabrik auf den Tisch. Dort nämlich tagte die „Agenda Älterwerden“ im Lichthof. Der Workshop richtete sich an alle, die sich informieren, engagieren und aktiv bei der Agenda Älterwerden einbringen mehr...

ev-online.de