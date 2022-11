Emsdetten

Auf Futtersuche kreuzen Reh, Wildschwein und Co. immer wieder die Straßen. Gerade in der dunklen Jahreszeit kommt es in der Dämmerung immer wieder zu Wildwechsel. Das verlangt von Autofahrerinnen und Autofahrern eine besondere Vorsicht, wie der Hegering Emsdetten warnt. Bei mehr...

