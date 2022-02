Emsdetten

Alle jungen Eltern in Emsdetten erhalten zur Geburt eines Kindes einen Brief mit den Glückwünschen des Bürgermeisters. Dazu gibt es jedes Mal eine Infomappe „Willkommen im Leben!“ der Stadt Emsdetten. Diese wurde in den vergangenen Monaten bedingt durch die Corona-Pandemie mehr...

ev-online.de