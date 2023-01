Emsdetten

Die Bauzäune stehen entlang der großen Fahrradabstellanlage am Bahnhof, doch von Bauarbeiten keine Spur. Dabei sind die Parkplätze, die wegen der Baustelle an der Seite wegfallen, durchaus gefragt: wenn sich am Abend Pendler aus Emsdetten, die auf die Bahn setzen, mehr...

ev-online.de