Emsdetten

So viele Austritte wie nie zuvor in einem Jahr musste 2021 die katholische Kirche in Deutschland und insbesondere im Bistum Münster, dem zweitgrößten Deutschlands, verkraften – die EV hatte in der gestrigen Ausgabe ausführlich berichtet. Auf EV-Nachfrage hat das Kreisdekanat mehr...

ev-online.de