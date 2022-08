Emsdetten

Es hätte durchaus auch schlimmer kommen können: Bei einem Unfall am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr an der L590 in Höhe der „Pannen Libbet“-Kreuzung in Ahlintel blieb es letztendlich bei zwei zum Glück nur leichtverletzten Personen und noch nicht näher zu mehr...

ev-online.de