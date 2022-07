Emsdetten

Was war am 13. September 2020? Genau: Kommunalwahl in Emsdetten. Und obwohl seit dem letzten Urnengang für die Bürgermeister- und die Stadtratswahl schon fast zwei Jahre vergangenen sind, kommen jetzt Groß-Banner aus dem Wahlkampf nochmal groß raus. Allerdings sind sie mehr...

ev-online.de