Demonstration gegen Abschiebung und für das Bleiberecht einer Grevener Familie

„Wir haben jetzt Hoffnung“

Greven Rund zwei Wochen ist es her, dass die Familie Familie Ovakimyan/Manaseryan in letzter Sekunde einer Abschiebung nach Russland entging. Am Freitag erklärte der Kreis Steinfurt, dass der Fall nun „anders bewertet“ werden könne. Den 120 Menschen, die am Samstag in Greven dafür au...