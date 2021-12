10.000 Plätzchen für die gute Sache

Andreas Döpker investiert viel Zeit und Herzblut in „Döppis Backstube“

Greven

Seine ehrenamtliche Back-Aktion für die gute Sache nimmt immer größere Ausmaße an. Dennoch hat Andreas Döpker weiter großen Spaß an der Sache. Ein Besuch in seiner Backstube . . .

Von Oliver Hengst