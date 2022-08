157000 gelesene Seiten

Ehrung in der Stadtbibliothek

„Corona und die steigenden Preise haben vielen Familien den Urlaub in der Ferne vermasselt. Da blieb viel Zeit zuhause zum Lesen in der Sonne“, sagt Bibliothekarin Anne Thiemann. Der Beweis? Die Stadtbibliothek beendet den diesjährigen Sommer-Lese-Club mit den seit Jahren höchsten Zahlen.

Über 160 Personen hatten sich vor den Sommerferien angemeldet. 106 Mitglieder haben durchgehalten und bekamen am Wochenende ihre verdiente Urkunde. 25 Einzelteilnehmer und 35 Teams haben insgesamt 947 Bücher mit über 157 000 Seiten gelesen – das sind fast doppelt so viele Seiten wie im SLC von 2021, heißt es in einer Pressemitteilung.

Gewinner Foto: Stadtbücherei

Außerdem hörten die Kinder, Jugendlichen und Erwachsene 500 Hörbücher mit knapp 42 000 Minuten und sie nahmen an zahlreichen Veranstaltungen im Sommerferienprogramm der Bibliothek teil.

Um erfolgreiches Mitglied zu sein, musste man in den Ferien Stempel in einem Logbuch sammeln – analog oder auch digital. Die gab es für gelesene Bücher, gehörte Hörbücher und die Teilnahme an einer Veranstaltung. Insgesamt 1474 Stempel hat das Bibliotheksteam verteilt.

Für besonders herausragende Ergebnisse gab es einen Lese-Oskar zu gewinnen.

Den Oskar für die meisten Stempel konnte sich Luisa Galina Becker sichern. Mit 106 Stempeln war sie weit vorne. Besonders lesefleißig war Bennet Ruthenberg. 14 251 Seiten standen am Ende in seinem Logbuch. Mit dabei Jugendbuchklassiker wie „Die Kane-Chroniken“, aber auch die „Miss Merkel“-Krimis hat er verschlungen.

Die meisten Stempel und gelesenen Bücher im Team sammelten Jara Bender und Emily und Lea Kristen. Als „Team BFF“ konnten sie 13482 Seiten eintragen und 207 Stempel einheimsen.

Für die schönste selbst geschriebene Geschichte gab es ebenfalls einen Oskar. In der Schreibwerkstatt mit der Autorin Natalie Peracha konnte man erfahren, wie man eine gute Story schreibt. Viele Geschichten wurden eingereicht – mal nur eine halbe Seite, mal acht Kapitel lang -, da fiel dem Bibliotheksteam die Wahl schwer.

Am meisten überzeugen konnte dann Maxim Bojarski mit seiner Geschichte „Cyber Gamer“. Er hat sich eine gute Story zum Thema Minecraft ausgedacht, in der Gamer Taro plötzlich selber in der Steine-Welt landet.

Auch nicht leicht fiel die Entscheidung für das kreativste Logbuch. Nach vielem Blättern, Überlegen und Diskutieren ging der Lese-Oskar an das „Surf-Book-Team“ um Lisanne Stückmann, Marie Lietmeyer und Jennifer Braun.

Der Oskar für den besten Trickfilm ging an Lauren und Mia Hoss für ihren Avenger-Trickfilm.

Zum coolsten Teamnamen wurde relativ schnell „Nein!Doch!Was?Naund?“ gekürt. Weitere kreative Namen waren „Books Brothers“ und „Die wilden Bücherhaie“.

Der Sonder-Oskar ging in diesem Jahr an Ewald Retzlaff. Das Bibliotheksteam war von seinen, vielen interessante Rezensionen, die er zu allen seinen 47 gelesenen Büchern verfasst hatte, beeindruckt.