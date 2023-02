1,6 Kilometer Asphalt für mehr Leezen-Komfort

Der Radweg am alten Max-Clemens-Kanal in Reckenfeld: Der Schotter soll in diesem Bereich durch Asphalt ersetzt werden.

Der bislang geschotterte Teil des Radweges am Alten Max-Clemens-Kanal soll in diesem Jahr asphaltiert werden. Zwischen Kanalstraße (Reckenfeld) und Westeroder Straße (Wegekreuz am Modellflugplatz) erfolgt somit eine Art Lückenschluss. Das sieht der Fahrplan der Stadtverwaltung vor. In der Sitzung des Betriebsausschusses Ende März soll die Kommunalpolitik darüber entscheiden. André Kintrup, im Rathaus für Fragen des Straßenverkehrs zuständig, sprach die Pläne kürzlich im Bauerschaftsausschuss an. Eine gemeinsame Ausschreibung zusammen mit weiteren Asphaltarbeiten soll ein günstiges Ergebnis liefern.