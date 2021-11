30 Stunden für einen Hingucker: Georg Knorr hat einen Adventskranz aus Edelstahl gebaut

Auf der Couch sitzen? Ist nicht seine Sache. Die Hände in den Schoß legen – das sollen mal die anderen machen. „Ich brauche immer was zu basteln“, sagt Georg Knorr. Wer in dieser Woche im Reckenfelder Buchenweg unterwegs war, hat gesehen: Georg Knorr war wieder aktiv. In seinem Vorgarten steht ein Edelstahl-Adventskranz. Heute soll er in privatem Rahmen pandemiegerecht in „Betrieb“ genommen werden. Mit Glühwein und vorweihnachtlicher Stimmung.

