38  Einsätze – oft herausfordernd

Nach den Wirren der Coronapandemie konnte in diesem Jahr erstmalig seit 2019 die Mitgliederversammlung des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Schmedehausen und des Löschzuges turnusgemäß wieder am Palmsonntag stattfinden.

Nach der Messe begrüße Löschzugführer und Vorsitzender Andreas Reinker zahlreiche Mitglieder, den Ehrenlöschzugführer Martin Huckenbeck und Gäste. Auch Bürgermeister Dietrich Aden, sowie einige Vertreter der Fraktionen und der Wehrführung der Feuerwehr Greven waren vor Ort.

In seinem Jahresbericht konnte Löschzugführer Andreas Reinker auf 38, zum Teil herausfordernde Einsätze zurückblicken.

Besonders zu erwähnen war hier sicherlich der Flächenbrand an der Ostbeverner Straße im Sommer, der Brand in einer Tischlerei in Greven und ein ausgedehnter Dachstuhlbrand im Golfclub.

Das vergangene Jahr war aber auch ein Jahr der Ausbildung für die vielen neuen Feuerwehrmann-Anwärter die der Löschzug aufnehmen konnte. Sieben Anwärter konnten Ihre Ausbildung absolvieren und wurdem zum Feuerwehrmann befördert. Auch Beförderungen in höhere Dienstgrade wurden bekannt geben, so wurde Patrick Schulze Beckendorf zum Brandmeister, Andreas Reinker zum Brandoberinspektor und Stefan Schulze Temming zum Stadtbrandinspektor befördert.

Das Feuerwehrmann sein etwas mit Kontinuität zu tun hat, sieht man, wenn man sich die lange Liste der Ehrungen für 50, 60 und sogar 75 Jahre Mitgliedschaft ansieht. Eine besondere Situation gab es in diesem Jahr aber dennoch.

Nachdem Bernhard Hegemann sich an seinem 60. Geburtstag entschieden hat, von einer Sonderregel im Feuerdienst Gebrauch zu machen und seine Dienstzeit kurzerhand verlängerte, musste er in diesem Jahr, aufgrund der gesetzlichen Regelungen, nun doch seinen aktiven Dienst beenden und in die Ehrenabteilung wechseln, auch wenn er gerne noch weiter in Dienst geblieben wäre.

Zuwachs für den Löschzug gab es aber auch. Neben zwei neuen Anwärtern, die bereits ihr Ausbildung zum Feuerwehrmann und zur ersten Feuerwehrfrau im Löschzug Schmedehausen angetreten haben, verfügt der Löschzug seit dem Winter über ein drittes Fahrzeug.

Der Gerätewagen, der bis zu sechs Feuerwehrleute und Geräte insbesondere für die Wasserversorgung zur Einsatzstelle bringt, ermöglicht es, mehr der 30 aktiven Feuerwehrleute zur Einsatzstelle zu bringen. Löschzugführer Andreas Reinker bedankte sich an dieser Stelle sehr herzlich bei der Wehrführung für die schnelle und sehr flexible Lösung.