Die komplexe Welt der Fluglotsen

Die Eurowings-Maschine setzt zum Start an und auf dem Tower passen Ines Pfennig und Thomas Klein auf, dass ihr nichts in die Quere kommt: Die Fluglotsen sitzen am Flughafen Münster/Osnabrück in Greven in etwa 35 Metern Höhe hinter riesigen Panoramafenstern.

Foto: Gunnar A. Pier