500 Martinsgänse verteilt

Obwohl es keinen zentralen Martinszug gab, war am Sonntag an den Kirchen der Martinus-Kirche viel los. Es gab einige Aktionen und Familien gestalteten eigene „Umzüge“.

Eine Szene aus Reckenfeld: Kinder konnten in die Rolle des Martin schlüpfen, indem sie in der Szene der Mantelteilung ihren Kopf durch ein Loch in einer Tafel steckten.

„Wenn die Martinsgans größer ist, als das Gesicht, dann kann das Kind doch nur glücklich sein“, meint Vater Johannes, als seine kleine Tochter die mit Schokolade überzogenen Füße der süßen Leckerei abbeißt. Zusammen mit einer befreundeten Familie ist er zur Marienkirche gekommen, wo auf einer großen Leinwand auf der Wiese neben der Kirche ein kurzer Zeichentrickfilm über St. Martin läuft.

Der Sachausschuss Ehe und Familie der Pfarrei St. Martinus hatte Familien eingeladen, mit ihren Laternen Martinslieder singend zu einer ihrer Kirchen in Greven zu kommen und eine Martinsgans zu essen. Außerdem wurde in allen Kirchen ein kindgerechter Film über den Heiligen Martin gezeigt. Darüber hinaus konnten Kinder in die Rolle des Martin schlüpfen: Auf großen Tafeln war die berühmte Szene der Mantelteilung abgebildet. An der Stelle, wo eigentlich Martins Gesicht hätte sein sollen, war jedoch ein Loch, durch das die Kinder ihren Kopf stecken konnten. An der Franziskuskirche in Reckenfeld überraschte ein Akkordeonspieler die anwesenden Kinder und sag mit ihm zusammen vor der Kirche Martinslieder. Auch eine Abordnung des Reckenfelder Blasorchesters ließ es sich nicht nehmen, einige Lieder anzustimmen.

„Die ganze Zeit über war an allen Kirchen ordentlich was los“, freut sich Martin Dierkes, Sprecher des Sachausschusses. „Es ist wirklich toll, wie die Familien ihr eigenes kleines Martinsfest begehen.“ Pastoralreferent Tobias Busche stimmt ihm zu: „Coronabedingt haben wir keinen zentralen Martinszug durchgeführt. Ich glaube, und das ist auch die Rückmeldung, die wir erhalten, dass dieser Nachmittag eine gute Alternative darstellt. Wir haben ungefähr 500 Martinsgänse verteilt. Es war wirklich eine tolle Feier des Namenspatrons unserer Pfarrei.“