Die Feuerwehr, die mit 30 Einsatzkräften vor Ort war, löschte am Mittwochabend ein Feuer am Aldruper Oberesch.

Am Mittwochabend geriet gegen 20.30 Uhr an der Straße Aldruper Oberesch auf Höhe des dortigen Golfclubs eine Remise in Brand.