Türkischer Strand, Wasserski-Touren, romantische Szenen – und dahinter Jugendliche, die im Urlaub Party machen. Der neue Song von Chris Elbers ist eine Erinnerung an die Unbeschwertheit der Jugend und sein Titel geht in diese Richtung: „Wir waren Giganten.“

„Frei und unbeschwert sein, das Leben feiern“, das ist die Botschaft von Chris Elbers, „sich an die nie endenden Sommernächte aus unserer Jugend erinnern.“ Der Grevener singt davon. Auch in seinem neuen Song „Als wir Giganten war‘n“. Der fröhliche Sommer-Schlager steht im harten Kontrast zur Realität. Denn Elbers ist an Leukämie erkrankt.