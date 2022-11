Alte Schule wird zunächst eine Flüchtlingsunterkunft

Was passiert dann mit der alten Schule in Gimbte? Das war Gegenstand einer angeregten Diskussion am Mittwochabend im Bezirksausschuss für die Ortschaft Gimbte

In Gimbtes Ortsmitte passiert derzeit jede Menge. Der Kindergarten wird neu gebaut und ist schon auf einem guten Weg, auch die Feuerwehr bekommt ein neues Gebäude. Ist dies fertig, gibt es dort auch Räumlichkeiten, die sowohl für Jugendarbeit als auch Vereinsarbeit vielfältig genutzt werden können. Aber: Was passiert dann mit der alten Schule in Gimbte? Das war Gegenstand einer angeregten Diskussion am Mittwochabend im Bezirksausschuss für die Ortschaft Gimbte.