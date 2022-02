Am Karfreitag ins KZ gebracht

Greven

Wegen des Vormarsches der Amerikaner wurde das KZ Buchenwald 1945 geräumt und die Insassen ohne Nahrungsmittel zu Fuß ab dem 10. April über mehrere Tage hinweg in Richtung Dachau getrieben. Auf diesem Weg starben sehr viele Gefangene an Erschöpfung. Pfarrer Mersmann aus Greven soll dabei am 12. April 1945 von SS-Wachen erschossen worden sein.

Von Hans-Dieter Bez