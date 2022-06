An der Spitze steht jetzt ein Team

Die Jahreshauptversammlung der Kolpingsfamilie Reckenfeld konnte wieder nach längerer coronabedingten Pause im Pfarrheim St. Franziskus stattfinden. In der Jahreshauptversammlung mussten einige Punkte behandelt werden, über die die Teilnehmer abzustimmen hatten, heißt es in einer Pressemitteilung.

So wurde über eine Satzungsänderung entschieden, die als Hauptpunkt den Wechsel von der Leitung der Kolpingsfamilie von einem Vorsitzendenmodell zu einem Teammodell beinhaltet.

In der anschließenden Wahl wurden in das Leitungsteam Thomas Waldner, Christian Schmitz und Thomas Overhoff gewählt. Der Posten des Kassenführers wird weiterhin durch Claudia Waltring und der des Schriftführers durch Wilfried Richtermeier besetzt.

Ebenfalls wurde in der Versammlung Thomas Waldner für seine 50-jährige Mitgliedschaft in der Kolpingsfamilie und Manfred Scharpenberg für seine 70 -jährige Mitgliedschaft geehrt; der Dank der Mitglieder für die während der Zeit geleisteten Arbeit wurde durch lang anhaltenden Applaus deutlich. Anschließend wurde Horst Andrieu als neues Mitglied in die Kolpingsfamilie offiziell aufgenommen.

Großer Dank der Versammlung ging auch an Reinhold Gallner, der seit vielen Jahren die bekannte Briefmarkentauschbörse im Pfarrheim St. Franziskus organisiert und geleitet hat.

Zum Schluss der Veranstaltung spendete Thomas Waldner der Versammlung als „Abschiedsgeschenk“ nach seiner 12-jährigen Tätigkeit als 1. Vorsitzender ein reichhaltiges Mittagessen.