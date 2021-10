Anmeldetermine jetzt vereinbaren

Jetzt können wieder Kita-Kinder an den Grundschulen angemeldet werden

Mehrere Erstklässler warten am auf ihre Einschulung.

Ende Oktober beginnen an den Grevener Grundschulen die Anmeldefristen für die Erstklässler des Schuljahres 2022/23. Die Eltern der betreffenden Kinder werden gebeten, einen Anmeldetermin mit ihrer Wunsch-Grundschule zu vereinbaren.

Die Erich Kästner Gemeinschaftsgrundschule in Reckenfeld startet am 26. Oktober (bis 4. November) in die Anmeldephase, die Schule ist telefonisch erreichbar unter

02575 2421.

Ebenfalls am 26. Oktober starten die St. Josef-Grundschule (bis 4. November,

02571 579830) und die Martin-Luther-Grundschule (bis 8. November,

02571 2288).

Es folgen die St. Martini-Grundschule (2. bis 12. November, 02571 915860) und die St. Marien-Grundschule (2. bis 12. November, 02571 4800).

Zum vereinbarten Anmeldetermin soll ein Elternteil mit dem Kind erscheinen. Mitgebracht werden müssen die ausgefüllten Anmeldeunterlagen, die Formulare sind im Rahmen der Eltern-Informationsabende ausgegeben worden, sie können aber auch auf der Website der jeweiligen Schule heruntergeladen werden. Außerdem braucht die Schule zur Anmeldung den hellblauen Anmeldeschein, der den Eltern zugeschickt worden ist, ein Foto des Kindes in Passbildgröße, die Geburtsurkunde zur Vorlage, den Nachweis über den Impfschutz gegen Masern und - wenn vorhanden - die Bildungsdokumentation der Kita in Kopie. Für die erwachsene Begleitperson des anzumeldenden Kindes gilt die 3G-Regel (geimpft, getestet oder genesen). Infos zum Anmeldeverfahren: Lara-Jo Garms,

02571 920337.