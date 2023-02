Anteile sind verkauft

Gemeinsam mit einem Kompagnon hat Michael Helms mit seinen 30 Jahren IT-Erfahrung das Unternehmen Soft & Cloud GmbH 2014 in Greven als Zusammenschluss führender Berater und Kaufleute aus der IT-Branche gegründet.

Auf dem Papier der Pressemitteilung steht es mit dürren Worten: „Beyond Capital Partners hat sich an der Soft & Cloud GmbH im Rahmen des Erwerbs einer Mehrheit beteiligt.“ Und was ist damit gemeint? „Ganz einfach“, erklärt Soft & Cloud Gründer Michael Helms, „ich habe meine Anteile am Unternehmen verkauft.“