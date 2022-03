Aus Freude an alten Autos

Das älteste Schätzchen ist ein schwarzer 1951er Opel Kapitän. Auch ein blauer Westfield Seven, Baujahr 1999 aus England, ist in Greven zu finden. Autos mit Fangemeinden. „Ein lockeres und zwangloses Zusammensein von Menschen, die Freude an alten Autos haben“, so beschreiben Mitglieder der Young & Oldtimer Szene Münsterland (YOS) ihre Treffen. Bei ihnen geht es um „Freizeitgestaltung mit nicht alltäglichen Autos“.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

endet automatisch