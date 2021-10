Ausschuss tagt im Rathaus

Dieses Bild ist historisch. Als erster Ausschuss des Rates tagte am Mittwoch der Haupt- und Finanzausschuss wieder im Ratssaal des Rathauses. In den vergangenen Monaten waren Rat und Ausschüsse in das Ballenlager oder die Mensa des Marienschulzentrums ausgewichen. Ein Vorteil des Ratsaals: Jedes Mitglied hat ein Mikrofon. Das erhöht die Verständlichkeit.