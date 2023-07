Bagger haben das Sagen

Greven

In diesen Zeiten ist der Wunsch zu bauen eher gering. Aufgrund der steigenden Kosten und der hohen Zinsen wird das ein oder andere Projekt in die Zeit geschoben oder gar beerdigt. Die gute Nachricht: Das Projekt mit den acht Mehrfamilienhäusern an der Mühlenstraße wird gebaut.

Von Peter Beckmann