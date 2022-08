Baustelle statt Bürgermeister-Büro

Greven

8.15 Uhr an der Montargisstraße: Am Straßenrand ist ein weißes Arbeitsfahrzeug der TBG geparkt. Drei Männer arbeiten auf der Baustelle. Würde man es nicht wissen, würde man ihn glatt übersehen, den Praktikanten in seiner orangefarbenen Montur. Einige Meter Ausbesserungsarbeiten liegen schon hinter ihnen, die Kurve noch vor ihnen: Stefan Klaholz, Luca Lindemann und eben Dietrich Aden klotzen ran.

Von Oliver Hengst