„Bekommen hochattraktive Straße“

Gäbe es einen Wettbewerb um die am schlechtesten erhaltene Straße, hätte die Mühlenstraße sehr gute Chancen zu gewinnen. Ein Flicken schließt sich an den nächsten an, vom Original-Belag ist nicht mehr viel übrig. Aber: Das wird sich bald ändern. Der Betriebsausschuss hat in der vergangenen Woche die Sanierung der Straße auf den Weg gebracht. Besonderheit: Die Mühlenstraße wird künftig eine Fahrradstraße sein.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

endet automatisch