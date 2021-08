Besondere Gabe und Lokalkolorit

Niemand erwartet von einer literarischen Quereinsteigerin, dass sie so bildgewaltig schreibt wie Cornelia Funke oder so gesellschaftsbeflissen wie Juli Zeh. Aber die studierte Pädagogin Hannah Siebern aus Reckenfeld schreibt immerhin so gut, dass sie inzwischen davon leben kann. Und sie schreibt viel; seit ihrem Erstlingswerk aus 2011 ist die Zahl ihrer im Selbstverlag erschienenen Bücher auf 35 angewachsen. „So vier Bücher schaffe ich im Jahr“, sagte die 1986 geborene Autorin am Rande einer Lesung, zu der Greven Marketing sie und ihren schreibenden Kollegen Johannes Reisenberg zum Beach eingeladen hat.

