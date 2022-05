Bilder einer langen Freundschaft

Foto:

Par Günter Benning,Montargis/GrevenMarie Phenglamphanh, Miss Jumelage 2022, est sans doute ce que le Bavarois s‘imagine être un Wolpertinger. Elle a un sourire enchanteur. Elle chante la Marseillaise et l‘hymne allemand d‘une voix pure comme une cloche. Elle joue du violon et met de la couleur dans le Montargis républicain avec son nom de famille laotien. Elle travaille comme infirmière à Paris parce qu‘on y gagne plus, ce qui est l‘un des problèmes essentiels de la ville jumelle. Et contrairement à ce que l‘on pourrait imaginer d‘une miss, elle transporte avec agilité des tables et des bancs de bière lors des barbecues. C‘est donc cette femme aux multiples talents qui se tient maintenant dans le marché couvert Girodet de Montargis, entre les maires Dietrich Aden et Benoit Digeon, et qui sort les ciseaux pour couper le ruban derrière lequel 50 ans de jumelage sont soigneusement exposés sur des panneaux.,C‘est le début d‘un week-end festif dans la ville jumelle française de 15 000 habitants, qui a des atouts touristiques étonnants à offrir : 30 invités de Greven ont fait le déplacement pour participer à la célébration de l‘anniversaire du comité de jumelage de Montargis. ,Le maire Dietrich Aden a pris des cours de français tous les lundis depuis des semaines et fera plus tard un tiers de son discours dans la langue des partenaires. L‘ambiance générale : „Vive l‘amitié, es lebe die Freundschaft“.,De nombreux articles, pour la plupart écrits par Michel Dury, nous ramènent aux débuts du jumelage. Dury, décédé l‘année dernière, était l‘un des moteurs derrière le jumelage officiel. „Papa était très actif“, dit son fils Florian Dury, „c‘était quelqu‘un qui regardait toujours devant lui“. Mais il n‘a pas organisé autant de choses, ajoute-t-il. C‘est Florian Dury et sa mère Nelly Dury, qui a toujours accompagné la ville jumelle en tant qu‘adjointe au maire, qui ont mis de l‘ordre dans les articles et les photos.,„Marcher derrière Michel“, dit Christine Turpin, la nouvelle présidente du comité de jumelage à Montargis, „c‘est très difficile“. Mais elle maîtrise bien son équipe, la rencontre entre les Français et les Grevenois est parfaitement organisée. Cela commence par l‘inauguration de l‘exposition, suivie de visites guidées de la ville, d‘une visite du musée Girodet et bien sûr des festivités officielles de l‘anniversaire. Turpin est venu pour la première fois à Greven en 1973, il a également organisé l‘échange des agriculteurs et dit : „J‘ai le jumelage dans le sang“.,En regardant les photos en noir et blanc de l‘exposition, on est transporté dans un voyage dans le temps, à l‘époque de l‘après-guerre. Les premiers contacts entre les villes ont été organisés par les associations d‘anciens prisonniers de guerre. Turpin : „L‘association des donneurs de sang y a également participé“. Du côté français, il y avait des réserves qui n‘ont été éliminées que lorsque le conseil de Greven a écrit qu‘il ne comptait dans ses rangs que des membres de partis démocratiques.,Aujourd‘hui, l‘échange est surtout porté par les élèves. Les élèves de français de l‘Augustinianum étaient venus avec Astrid Pipperger-Schulz et le directeur de l‘école Andreas Henke. Ils avaient préparé une petite exposition consacrée à l‘échange scolaire. Ce dernier était une rencontre dite de „troisième lieu“ à Karlsruhe. A cause de Corona, on s‘était rencontré dans un endroit neutre. Maintenant, les enfants vivaient dans des familles. Astrid Pipperger-Schulz : „Là, ils perdent la peur de parler français“.,Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)