Gimbtes Pfarrer ist für Frauen als Priester in der katholischen Kirche

Er ist dafür, dass Frauen Priesterinnen werden dürfen. Dr. Martin H. Thiele, Pfarrer der kleinen St. Baptist-Gemeinde in Gimbte, im Gespräch über die Krise und Perspektive der katholischen Kirche.

Pfarrer Dr. Martin H. Thiele von der katholischen Kirchengemeinde St. Johannes Baptist in Gimbte.

Dr. Martin H. Thieles Kirchengemeinde St. Baptist Gimbte ist mit knapp 650 Seelen sehr klein. Aber der katholische Pfarrer ist neben seiner Arbeit in der Gemeinde auch Dozent für theologische Aus- und Fortbildung am „Institut für Diakonat und Pastorale Dienste“ in Münster (IDP). Nach den Wahlen zu den Pfarreiräten sprach unser Redaktionsmitglied Günter Benning mit dem gebürtigen Stuttgarter über die Perspektiven der Kirche, die „Frauenfrage“ und das Ehrenamt.