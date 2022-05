Blumen: Pflege „nicht leistbar“

Blumenampeln und neue Beete für den Ortskern – diesem Wunsch des Reckenfelder Bürgervereins will die Stadt nicht folgen. Denn: Für die Pflege mangele es an Geld und Personal.

Die Anbringung und Bepflanzung von Blumenampeln in der Reckenfelder Ortsmitte wird in der nächsten Sitzung des Bezirksausschusses besprochen. Es zeichnet sich Ärger ab, denn die Verwaltung will nicht, wie der Reckenfelder Bürgerverein will.