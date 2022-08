„Wie nach einem Bombenanschlag“

An einen Bombenanschlag fühlte sich ein Anwohner erinnert. In der Nacht zu Freitag brannte die Kreativtischlerei Lanvers-Isermann an der Grevener Schöneflieth komplett ab. Dramatische Szenen spielten sich ab.

Millionenschaden bei einem Brand in der „Kreative-Tischlerei“ Lanvers & Isermann in der Schöneflieth. Zwei Explosionen waren zu hören, als die Feuerwehr am Donnerstagabend gegen 22.45 Uhr alarmiert wurde. Bis in den Freitag hinein waren Feuerwehrleute aus dem Umkreis mit dem Löschen beschäftigt.