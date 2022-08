Bürgerwind stellt sein Konzept vor

Greven

Mindestens 50 Prozent künftiger Windräder in Guntrup oder Bockholt sollen in Bürgerbesitz bleiben. Das gehört zu den Vorstellungen des Bürgerwindvereins, der seine Beteiligungsmodell in der nächsten Sitzung des Stadtplanungsausschusses vorstellen will.

Von Günter Benning