Christoph Wiegelmann übernimmt Schlüssel

Der 37-Jährige in der Region verwurzelte Emsdettener freut sich auf die kommende Zusammenarbeit mit den Kunden, Mitgliedern und Kollegen der Bank, heißt es in einer Pressemitteilung.

Christoph Wiegelmann begann seine Ausbildung zum Bankkaufmann 2004 bei der WGZ Bank in Düsseldorf. Nach erfolgreichem Abschluss bildete er sich berufsbegleitend weiter und nahm an einem Trainee-Programm in Hongkong teil.

Ab 2008 arbeitete der gebürtige Steinfurter in der Kundenberatung in der Commerzbank. Zunächst in Emsdetten, später als Filialleiter in Warendorf und ab 2019 in der Grevener Filiale der Commerzbank mit Schwerpunkt Baufinanzierung. Seit dem Jahreswechsel 2021/2022 ist er für die Volksbank Münsterland Nord tätig.

Durch sein Fachwissen in allen Bereichen der Kundenberatung und durch diverse Kompetenznachweise habe sich Wiegelmann für die Position als Leiter des Grevener Kompetenzcenters sowie der Filiale Reckenfeld empfohlen, heißt es in der Mitteilung.

Mit einem symbolischen Schlüssel erhält er vom Regionalvorstand Andreas Hartmann die Verantwortung für die zukünftige Betreuung der Kunden und personelle Leitung der Filialteams: „Wir wünschen Christoph Wiegelmann viel Erfolg für seine neue Aufgabe als Filialleiter in Greven.“ Auf die neue Verantwortung und die Zusammenarbeit mit den Kunden, Mitgliedern und Kollegen vor Ort freut sich Wiegelmann besonders.

Privat wohnt Christoph Wiegelmann mit seiner Frau und den zwei kleinen Kindern in Emsdetten. Seine freie Zeit verbringt er gerne auf Reisen, beim Kochen, mit Squash und Golf.