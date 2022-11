Das Ekel von der Post

Moosbewuchs am Bahnhof

Sieht häßlich aus: Briefkasten am Grevener Bahnhof.

Alles spricht ja gerade von ökologischen Städten. Sicherlich ist damit aber nicht gemeint, was jeder Zugreisende direkt vor dem Grevener Bahnhof, also quasi auf der Begrüßungsmeile in die Stadt sehen kann.

Dieser Briefkasten ist von Schimmel oder Moosen derart bewachsen, dass es schon etwas Überwindung kostet, den Deckel hochzuheben, um seine Post dort abzugeben.

Ein Trost: Das Schild mit den Abholzeiten scheint gereinigt zu werden.