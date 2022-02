Am Samstagabend fand der letzte Jugendgottesdienst in der Marienkirche statt.

Es war ein würdevoller Abschied für das Team der Marys Jugendkirche. Am Samstagabend fand der letzte Jugendgottesdienst in der Marienkirche statt. Nach acht Jahren wird nun Platz gemacht für einen Neuanfang. Die Marienkirche wird entweiht, ein neues Projekt für Jugendliche startet in der Josefskirche.