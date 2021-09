Das Impfzentrum am FMO ist Geschichte: Es wurde Beeindruckendes geleistet

Greven

Der letzte von fast 227.000 Piksen wurde am Donnerstagabend im Impfzentrum des Kreises Steinfurt im Flughafens Münster/Osnabrück gesetzt. Ab sofort übernehmen die Hausärzte und die mobilen Impfteams komplett. Ein Rückblick auf das, was am FMO seit Jahresbeginn geleistet worden ist.

Von Michael Hagel